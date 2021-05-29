Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что с начала протестов в Беларуси в Украину переехали тысячи белорусов.

В эфире ток-шоу Савика Шустера Данилов сообщил, что белорусы выбирают для жизни крупные города.

«Речь идет о молодежи, которые выбирают крупные украинские города — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу и др. Они там поселяются, живут и я понимаю, что если продолжится то, что сегодня в Беларуси», — сообщил Данилов.

Он отметил, что не может назвать точное число переехавших, сообщив, что в Украине белорусы получают «возможность спокойно жить в демократической стране».

В 2020 году в Беларуси после фальсифицированной победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа вспыхнули массовые протесты. Диктатор единолично правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые средства массовой информации.

Белорусы требуют проведения новых честных выборов, а также освобождения политзаключенных.

Напомним, Украина закрыла воздушное пространство для самолетов Беларуси.