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Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец марта 2021 года уменьшилась на 3,5% по сравнению с февралем – до 79,3 млрд грн.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец марта задолженность населения за природный газ составила 30,2 млрд грн (-10%), за централизованное отопление и горячую воду – 28,7 млрд грн (+4,7%), за управление многоквартирными домами – 5,4 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,1 млрд грн (+1,6%), за вывоз бытовых отходов – 1,1 млрд грн, за поставку электроэнергии – 7,8 млрд грн (-2,5%).

В марте население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн (117,7% начисленных за этот период сумм).

«В марте 2021 года с населением было заключено 5 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 41,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 22,7 млн грн», - добавили в Госстате.
ForUm

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