Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпхи. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от $40 тыс., сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска «Ягодин». Оперативники и следователи СБ Украины обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны.

Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.