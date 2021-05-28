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Европейский Союз подготовил комплексный план финансовой поддержки Беларуси в случае, если страна начнет демократические преобразования.

Как сообщает «Европейская правда», детали плана опубликовала белорусская редакция «Радио Свобода».

«После того как Беларусь пойдет демократическим путем, ЕС будет оказывать Беларуси немедленную и долгосрочную поддержку как приоритет, чтобы помочь стабилизировать экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и способными принести пользу гражданам и обществу в целом. Эти изменения являются основой для успешных экономических реформ для повышения экономики, потенциала роста и создания рабочих мест», - отмечают авторы проекту, который должен быть представлен 28 мая.

Комплексный план экономической поддержки предусматривает долгосрочный пакет инвестиций на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси.

Плановая поддержка фокусируется на следующих основных моментах и ​​направлениях: активизация восстановления экономики за счет финансовых вливаний; поддержка структурных реформ и усиления конкурентоспособности; совершенствования экономического управления и развития частного сектора; совершенствование законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами; поддержка развития человеческого капитала.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также подтвердила, что ЕС подготовил план экономической поддержки.

По оценкам офиса Тихановской, полный объем международного финансирования - с учетом плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других организаций - составит около $10 млрд на первые три года «новой Беларуси».

Напомним, 25 мая лидеры стран ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске.
ForUm

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