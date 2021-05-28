К захваченному в Беларуси оппозиционному журналисту Роману Протасевичу впервые пустили адвоката Инессу Аленскую, сообщает Радио Свобода.

Адвокат не смогла рассказать в каком статусе находится ее подзащитный.

«Мне не сообщили об объеме информации, которую я не могу опубликовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего», - сказала она.

Также адвокат утверждает, что у Протасевича «все хорошо, он бодр, позитивен, весел, волноваться не за что».

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.