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Решения Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против определенных лиц не связаны с уголовными производствами и являются свидетельством того, что государство настроено решать проблемы. Об этом в интервью каналу «Украина 24» сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, отвечая на вопрос, почему такие решения не выносятся на основе судебных разбирательств.

«Государственная машина сложная, и у нас очень много комплексных инструментов, если нам надо решать государственные проблемы. И механизм санкций не в прямой пропорциональности или какой-то зависимости от уголовных производств. Когда у государства проблема, которую надо решать, оно задействует все законные возможности», - сказала генпрокурор.

В качестве примера Венедиктова привела санкции против лиц, подозреваемых в контрабанде.

«Возьмем контрабандистов с 1991 года до 2020 года. У нас вся страна знает их имена, фамилии, кто где прячется, кто где контрабандист. И здесь вопрос: как мы хотим жить, новая команда власти? Либо мы расписываемся в том, что контрабанда вечная, архиприбыльная, что это просто, это выгодно кому-то, и пусть остается как есть. Или другой путь - что-то решать», - сказала Венедиктова.

Также она отметила, что санкции направлены на долгосрочную перспективу.

«Мне кажется, когда демонстрируется воля и решимость что-то менять - это хорошо. Посмотрите по контрабанде - это не только санкции СНБО, это и представленный законопроект в Верховную Раду о криминализации. Здесь вопрос дискуссий, главное - направленных на решение вопроса. Мне кажется, в данном случае санкции - это механизм, который показывает эффективность решения. Для нас, государственников, главное, чтобы была не только краткосрочная перспектива результатов, но и среднесрочная, и долгосрочная. Поэтому санкции и уголовные производства - это разные вещи, но мы заинтересованы в долгосрочной перспективе. Для этого должна работать государственная машина», - сказала Венедиктова.

 
ForUm

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