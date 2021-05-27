В Европейском Союзе начали подготовку новых ограничительных мер против власти Беларуси, а пакет персональных санкций уже почти готов.

Как передает УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции в рамках неформального заседания глава МИД стран-членов ЕС (в формате Gymnich), которое проходит в Лиссабоне (Португалия).

Боррель сказал, что министры обсудили принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

«Нам необходимо действовать более оперативно с санкциями. Работа уже началась, и Совет ЕС примет решение в надлежащее время», - подчеркнул Боррель.

Отдельно он сказал, что главы МИД стран ЕС договорились пригласить бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую для обмена мнениями на следующее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится в июне. По его словам, Тихановская однажды уже посещала институты ЕС, а теперь пришло время вернуться.

Боррель напомнил, что главы стран и правительств стран Евросоюза недавно согласились с необходимостью подготовить новый пакет персональных санкций против Беларуси, но дополнительно была обсуждена необходимость применить и экономические и секторальные санкции.

«Это рекомендации, которые сделал Европейский совет», - уточнил Боррель.

Он добавил, что поскольку сегодня проводилась неформальная встреча глав МИД, то никакие решения не могли приниматься, а состоялись прения для предоставления рекомендаций техническим органам институтов ЕС по подготовке санкций.

«Пакет персональных санкций почти готов, и я не думаю, что мы должны ждать следующего официального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел для того, чтобы утвердить этот пакет. Он будет принят до заседания, поскольку мы это можем сделать по письменной процедуре», - отметил Боррель.

Таким образом, из этих слов следует, что новые персональные санкции должны быть введены в июне - до следующего официального заседания Совета ЕС, а на введение экономических санкций понадобится больше времени.

Боррель отметил, что рекомендации лидеров ЕС по экономическим и секторальным санкций против Беларуси рассматриваются, и уже были представлены «определенные идеи, но еще ничего не было принято».

Напомним, 25 мая лидеры стран ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске.