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Совет ЕС в четверг принял решение о дальнейшем совершенствовании европейской Визовой информационной системы (VIS) и введении более тщательной проверки для лиц, подающих заявки на получение шенгенских виз.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в информации, обнародованной в четверг на сайте Европейского Совета.

«В ответ на рост вызовов в сферах миграции и безопасности, ЕС совершенствует визовую информационную систему (VIS), инструмент, позволяющий компетентной власти стран-членов регистрировать и проверять персон, подающих заявки на получение краткосрочных виз для въезда в Шенгенскую зону. Сегодня Совет ЕС принял регуляторные правила, дополняющие VIS. Этот правовой акт должен быть принят Европарламентом до публикации в Официальном журнале ЕС», - говорится в сообщении.

Как отмечается, целью нововведений является дальнейшее укрепление мер безопасности во время процедуры рассмотрения заявок на краткосрочные шенгенские визы, включение долгосрочных виз и видов на жительство в базу данных VIS, обеспечение взаимосовместимости Визовой информационной системы с другими родственными системами и базами данных Евросоюза.

В течение прошлых лет ЕС провел значительную работу по совершенствованию системы контроля за въездом в Шенгенскую зону, в частности, путем принятия системы авторизации путешествий (ETIAS), системы учета въездов/выездов и обеспечением взаимосовместимости и взаимодействия между базами данных. Улучшение системы VIS является еще одним шагом в этом направлении, что позволит своевременно идентифицировать персон, которые могут потенциально нести угрозу безопасности ЕС и его граждан, или риски нарушения миграционных правил Евросоюза.

Новые правила предусматривают, что в единую базу данных VIS будут включаться не только данные о предоставлении краткосрочных виз, но также решения о выдаче долгосрочных виз и разрешений на проживание, поскольку эти документы позволяют свободное перемещение в пределах Шенгенской зоны. В дополнение, эта база данных будет содержать сканированные копии документов на путешествия с биометрическими данными.

Это позволит при рассмотрении заявок на визу или на разрешение для проживания проверять лицо сразу по всем упомянутым базам данных и автоматически открывать углубленное рассмотрение дела, если в любой из этих баз данных будут зафиксированы нарушения или несоответствие данных.
ForUm

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