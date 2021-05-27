Советнику министра обороны Российской Федерации сообщили о подозрении по факту блокирования воинской части Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во время оккупации Крыма, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Прокурорами Департамента надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении генерал-полковнику Вооруженных сил РФ, который в настоящее время занимает должность советника министра обороны РФ, по фактам пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательства к совершению государственной измены, пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале-марте 2014 года подозреваемый осуществлял командование Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокирование военной части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины - одно из самых боеспособных воинских подразделений, способных дать отпор вооруженной агрессии.

Кроме того, установлено, что генерал-полковник ВС РФ, угрожая применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия, подстрекал офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС ВСУ и управления береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены - переходу на сторону врага во время вооруженного конфликта.

Прокуроры Офиса генпрокурора и следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц ВС РФ к развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины, а также совершению других преступлений, которые привели к оккупации территории Крыма.