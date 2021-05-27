также в разделеРелигия
Епископ УПЦ объяснил, что поможет преодолеть конфликты в семье
В Черкассах верующие УПЦ отметили день памяти преподобномученика Макария и новомучеников Черкасских 5
В Харькове при поддержке УПЦ открыли Всеукраинскую выставку церковного искусства 7
Епископ УПЦ рассказал, в чем духовный смысл пророчеств 10
Епископ Румынской Церкви выразил поддержку канонической УПЦ 9
В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению 9
В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому 9
В Винницкой епархии УПЦ опровергли сообщение о том, что храм в селе Гавришовка перешел в ПЦУ 13
В Церкви решат, какие профессии допустимы для священников 8
В интернете появился список православных летних лагерей УПЦ 8
Священник УПЦ рассказал, как новомученики в тюрьмах и на квартирах тайно совершали богослужения 12
На Луганщине УПЦ передала стройматериалы для погорельцев в Сиротино 12
Епископ УПЦ на примере библейских героев рассказал о силе молитвы 10
В Херсоне верующие УПЦ передали подарки для детей с особыми потребностями 11
В Николаеве верующие УПЦ крестным ходом почтили память святого покровителя города 12
Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США 28
Митрополит Антоний рассказал, каких людей не стоит поддерживать похвалой 10
Епископ УПЦ рассказал о важности быть рассудительным 10

Испытание болезнями побеждается любовью к Богу и стремлением исправить свою греховную жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал в своей проповеди.

«В чём смысл болезней? ... Святые отцы говорят, что болезнь — это Божественное посещение. Это Господь посещает человека, попускает ему какие-то скорби и страдания для того, чтобы он повернулся лицом к Нему», - сказал владыка Виктор.

 «Болезнь - это разговор Бога и человека. Это то состояние, когда Бог Сам стучит в человеческое сердце и ожидает, что человек оставит свою прошлую греховную жизнь и станет на путь совершенствования и стремления к вечности», - продолжил он и привёл слова преподобного Исаака Сирина: «Недуги посылает Бог для здравия души».

 Как выдержать испытание болезнью? «Авва Филимон передаёт нам такие слова: «Немощь телесная побеждается любовью к Богу и надеждой вечных благ», - отметил архиерей.

 По его словам, «только любовь может каждого из нас возродить и преобразить перед лицом Божьим и лицом наших ближних».

 Как отметил епископ, в своей земной жизни человек должен стараться быть «сосудом, в котором будет жить Воскресший Христос». «И тогда Своим присутствием Он будет попалять все наши недостатки, все испытания, направлять наши стопы на путь, ведущий ко спасению», — отметил он и призвал даже в болезни, во время других испытаний не забывать о неизреченной любви Божией, обращённой к каждому из нас.

 «Будем помнить слова святителя Василия Великого, который научает нас: «Поражается тело для того, чтобы возродилась душа». Но самое главное: будем помнить, что Христос Воскрес и каждому из нас открыл двери вечности, где не будет ни болезней, ни испытаний, но только жизнь вечная», - призвал епископ Виктор.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги