Испытание болезнями побеждается любовью к Богу и стремлением исправить свою греховную жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом епископ Виктор (Коцаба) сказал в своей проповеди.

«В чём смысл болезней? ... Святые отцы говорят, что болезнь — это Божественное посещение. Это Господь посещает человека, попускает ему какие-то скорби и страдания для того, чтобы он повернулся лицом к Нему», - сказал владыка Виктор.

«Болезнь - это разговор Бога и человека. Это то состояние, когда Бог Сам стучит в человеческое сердце и ожидает, что человек оставит свою прошлую греховную жизнь и станет на путь совершенствования и стремления к вечности», - продолжил он и привёл слова преподобного Исаака Сирина: «Недуги посылает Бог для здравия души».

Как выдержать испытание болезнью? «Авва Филимон передаёт нам такие слова: «Немощь телесная побеждается любовью к Богу и надеждой вечных благ», - отметил архиерей.

По его словам, «только любовь может каждого из нас возродить и преобразить перед лицом Божьим и лицом наших ближних».

Как отметил епископ, в своей земной жизни человек должен стараться быть «сосудом, в котором будет жить Воскресший Христос». «И тогда Своим присутствием Он будет попалять все наши недостатки, все испытания, направлять наши стопы на путь, ведущий ко спасению», — отметил он и призвал даже в болезни, во время других испытаний не забывать о неизреченной любви Божией, обращённой к каждому из нас.

«Будем помнить слова святителя Василия Великого, который научает нас: «Поражается тело для того, чтобы возродилась душа». Но самое главное: будем помнить, что Христос Воскрес и каждому из нас открыл двери вечности, где не будет ни болезней, ни испытаний, но только жизнь вечная», - призвал епископ Виктор.