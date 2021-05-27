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В Украине с 24 февраля по 24 мая зарегистрировали 1 тыс. 436 неблагоприятных событий после иммунизации (НППИ) после применения вакцин от COVID-19, сообщает ГП «Государственный экспертный центр МОЗ Украины».

«После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436. Процент возникновения НСПИ - менее 1% (от общего количества использованных вакцин. – Ред.). А именно: 0,22% после вакцины Covishield; 0,049 после вакцины CoronaVac; 0,034% после вакцины Comirnaty; 0,083% после вакцины AstraZeneca», - отметили в экспертном центре.

Так, согласно обнародованной инфографике, количество неблагоприятных событий после вакцинации Covishield по состоянию на 24 мая составило 1 тыс. 095, CoronaVac - 42, Comirnaty - 14 AstraZeneca - 285.


 
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