также в разделеРелигия
В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению 8
В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому 7
В Винницкой епархии УПЦ опровергли сообщение о том, что храм в селе Гавришовка перешел в ПЦУ 13
В Церкви решат, какие профессии допустимы для священников 8
В интернете появился список православных летних лагерей УПЦ 8
Священник УПЦ рассказал, как новомученики в тюрьмах и на квартирах тайно совершали богослужения 12
На Луганщине УПЦ передала стройматериалы для погорельцев в Сиротино 12
Епископ УПЦ на примере библейских героев рассказал о силе молитвы 10
В Херсоне верующие УПЦ передали подарки для детей с особыми потребностями 11
В Николаеве верующие УПЦ крестным ходом почтили память святого покровителя города 12
Управделами УПЦ встретился с почетным президентом Ассоциации конгрессменов США 28
Митрополит Антоний рассказал, каких людей не стоит поддерживать похвалой 10
Епископ УПЦ рассказал о важности быть рассудительным 10
В Харькове в честь мучеников Слобожанщины пройдет крестный ход 25
На Харьковщине освятили летний храм и купальню на месте обретения чудотворной иконы Богородицы 11
Глава Юротдела УПЦ дал оценку заявлению ПЦУ о «захвате» их храмов 11
Велопаломники УПЦ с 1 по 4 июня преодолеют 450 километров из Киева к Почаевской лавре 7
Митрополит УПЦ рассказал, как Священное Писание учит относиться к другим народам 21

Румынская Православная Церковь поддерживает каноническую Украинскую Православную Церковь и ее Предстоятеля Митрополита Онуфрия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, об этом заявил епископ Быстрицкий Румынской Православной Церкви Венедикт (Веса), который прибыл с визитом в Украину для паломничества.

Румынский архиерей начал паломничество с Черновцов. Его сопровождает протоиерей Димитрий Попеску, настоятель молдавско-румынского прихода при Киево-Печерской лавре.

Владыка Венедикт посетил консисторию Черновицко-Буковинской епархии и Свято-Николаевский храм.

В ходе общения с секретарем епархии румынский иерарх коснулся церковной ситуации в Украине. Он отметил, что епископы Румынской Церкви понимают проблему церковного раскола в Украине и поддерживают Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Как сообщалось ранее, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) 25 мая встретился с конгрессменом США шести созывов, почетным президентом Ассоциации американских конгрессменов Джимом Слэттери.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы культурной, общественной и религиозной жизни в Украине и мире.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги