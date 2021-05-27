Следователи Территориального управления ГБР в Полтаве разоблачили жителя Киева, который пытался мошенническим способом заработать на предпринимателе из Полтавы.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, киевлянин заверил предпринимателя, что за 200 тыс. долларов США вроде поможет ему возглавить Северо-Восточное межрегиональное Главное управление Государственной инспекции градостроительства Украины. При этом мошенник не имел для этого никаких возможностей.

ГБР задержало киевлянина 26 мая 2021 на одной из центральных улиц Полтавы во время передачи средств.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц, в том числе правоохранительных органов.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.