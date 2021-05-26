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В Луганской области Северодонецкая епархия УПЦ передала гуманитарный груз жителям поселка Сиротино, который пострадал от масштабных пожаров в сентябре прошлого года.

Фото: Северодонецкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на www.sed-eparhia.com, по благословению митрополита Северодонецкого и Старобельского Никодима нуждающимся передали строительные материалы, необходимые для восстановления жилья.

Помощь в Сиротино привезли епископ Новопсковский Иринарх и руководитель епархиального отдела по социальному служению архимандрит Владимир (Могильный).

В епархии отметили, что сбор и закупка гуманитарной помощи для пострадавших от пожара жителям поселков в окрестностях Северодонецка продолжается.

Как сообщалось, масштабные лесные пожары охватили несколько населенных пунктов в Луганской области осенью 2020 года. В поселке Сиротино огонь уничтожил 80% жилых домов.
ForUm

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