Укрзализныця приобщается к эвакуации более 100 украинцев и членов их семей из Сектора Газы, которые сегодня прибудут специальным рейсом из Каира в Международный аэропорт «Борисполь».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express к Центральному железнодорожному вокзалу, где созданы комфортные условия для отдыха и ожидания.

В дальнейшем эвакуированных украинцев железнодорожным транспортом доставят к месту назначения по всей территории Украины.