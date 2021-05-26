Похвала может укрепить и утешить человека, а может нанести ему вред и урон.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

Владыка считает, что понимание, нужно ли хвалить или не стоит, зависит от нашей вовлечённости в конкретного человека.

«Если мы переживаем за кого-то, думаем о его спасении, то, несомненно, молимся о нем. Наша искренняя молитва – это просьба к Богу, чтобы Он Сам определил, что и как лучше. Важно отбросить личное понимание и восприятие, они могут быть ошибочными. Следует настроиться на Божие руководство и волю. Только тогда наши мысли и душа успокоятся на правильном решении», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил народную поговорку: «Кто хвалит, тот с ног валит».

«И в ней есть зерно мудрости. Действительно, излишняя похвальба подогревает гордыню и тщеславие. Человек начинает считать себя выше и лучше других, удачливее, умнее, думает, что он сам творец своей жизни, сам всего добивается. Но на самом деле это не так. Без Божьей воли ни один волос не упадет с нашей головы, ничтожная пылинка не пролетит без Его позволения. В тех случаях, когда человек может превратно воспринять одобрение и комплименты, возомнить что-то себе, возвеличиться над другими, хвалить не стоит», - сказал управделами УПЦ.

По словам архиерея, если человек нуждается в поддержке, в теплом слове, внимании, без этого он чахнет и теряется, то необходимо его поддержать, похвалить, отметить сильные стороны.

«Безусловно, нет универсальных советов. В каждой ситуации всегда есть свои нюансы и особенности. Для того чтобы помогать ближним, нужно, прежде всего, молиться о них, и тогда Господь направит и даст верное решение, нужное и полезное. Не надо надеяться на себя, нужно надеяться на Бога и Его мудрость. Мы только учимся любить, а Он и есть Любовь от начала и до скончания века», - подытожил митрополит Антоний.