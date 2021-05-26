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Эстония, Франция и Ирландия созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает Голос Америки.

Обсуждение будет проходить за закрытыми дверями и в неформальном формате. Это означает, что никто из стран не может выступить против заседания.

Ранее у Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что «шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием» Протасевича и «боятся за его безопасность».

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести полное и независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

На борту лайнера находились редактор внесенного в список экстремистских Телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их задержали белорусские власти.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
ForUm

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