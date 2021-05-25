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Лидеры стран Европейского союза поддержали создание европейского COVID-сертификата для возобновления путешествий и призвали к его скорейшему внедрению.

Решение содержится в выводах саммита ЕС, сообщает «Европейская правда».

«Европейский совет приветствует достигнутую договоренность о цифровом COVID-сертификате ЕС и призывает к его быстрому внедрению. Следующим шагом с целью содействия свободному передвижению в ЕС он призывает пересмотреть до середины июня рекомендацию Совета ЕС о путешествиях внутри блока. Он приветствует пересмотр рекомендации Совета о несущественных путешествиях в ЕС», - говорится в выводах, которые опубликовал в Twitter пресс-секретарь президента Евросовета Баренд Лейтс.

Теперь Европарламент должен дать окончательное согласие на внедрение сертификата на пленарном заседании 7-10 июня.

Напомним, Совет Европейского Союза принял рекомендацию по упрощению временных ограничений на необязательные поездки в ЕС и разрешения на въезд для граждан третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.
ForUm

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