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Госпогранслужба ожидает увеличения пассажиропотока на границе с Беларусью из-за прекращения авиасообщения с этой страной.

Об этом сказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

«На украинско-белорусской границе не исключается некоторое увеличение пассажиропотока из-за прекращения авиационного сообщения», - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что пассажиропоток на этом участке границы не критичный, а с начала карантина значительно уменьшился. Однако, если будет происходить значительный рост, то пограничное ведомство готово увеличить количество нарядов.

Демченко сообщил, что за 4 месяца с Беларусью были оформлены более 190 тысяч человек как на въезд, так и на выезд.

По его словам, сейчас оформление авиапассажиров на направлении в Беларусь происходит в аэропортах Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. За последнюю неделю оформлены около 6 тысяч человек (на въезд и выезд), подавляющее большинство - это иностранцы.

Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.
ForUm

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