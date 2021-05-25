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В среду, 26-го мая, дожди и периодические грозы вероятны в северных областях Украины, местами на Западе и центральных областях Украины. На остальной территории солнечно, сообщила синоптик Наталья Диденко.  

Температура воздуха в течение дня составит + 19 + 23 градуса. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей предполагается + 24 + 28 градусов.

В Киеве завтра, в среду, ожидается периодический дождь и гроза.

Температура воздуха будет колебаться около +20 градусов. В дальнейшем в Украине дожди будут чередоваться с прояснениями.

Теплее всего будет в восточной части Украины, прохладнее  – в западной. В общем температура воздуха пока - без особых изменений.
ForUm

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