Если христианин ненавидит хотя бы одного человека только за то, что тот принадлежит к другой расе, национальности, имеет иное гражданство, он никогда не сможет войти в Царство Божие.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Общины первых христиан состояли исключительно из иудеев. В них не было представителей других национальностей. Евреи к тому времени «приватизировали» себе Бога, считая, что только они одни имеют привилегию входить с Ним в общение. Все остальные люди - это что-то второсортное, неполноценное, то, что не может претендовать на общение с Творцом Неба и Земли», - сказал митрополит Лука.

Владыка напомнил, что Бог через Откровение, данное апостолу Петру, сказал, чтобы тот не почитал ни одного человека скверным или нечистым.

«В этих кратких словах обличение и отрицание всякого национализма, в какой бы форме он не проявлялся. Первично в людях то, что все они созданы по образу и подобию Божию, то, что каждый из них способен к обожению и богообщению. А уже все остальное: нация, пол, этническая, культурная принадлежность – это периферия, которая, по сути, не должна иметь для нас никакого значения», - отметил он.

Митрополит Лука рассказал, что такие старцы, как Софроний (Сахаров), Силуан Афонский, Симон (Безкровный) и многие другие учат нас тому, что если христианин ненавидит хотя бы одного человека только за то, что тот принадлежит к другой расе, национальности, имеет иное гражданство, он никогда не сможет войти в Царство Божие.

«Врата рая будут закрыты для него навечно. Если бы наши духовно слепые сторонники раскола и их приверженцы хотя бы иногда задумывались над тем, чему учит Бог в Священном Писании, то они могли бы прозреть. Слова Христа обращены именно к этим людям: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (Ин. 9:41)», - подытожил архиерей.