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По состоянию на 24 мая в Украине на учете состоят 1 467 720 внутренне перемещенных лиц со временно оккупированных территорий, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«По состоянию на 24 мая 2021 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтены 1 467 720 переселенцев со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым», - говорится в сообщении.

Больше всего внутренне перемещенных лиц состоят на учете в Донецкой (513 324 человека) и Луганской областях (283 665), а также в Киеве (164 678 человек).

В то же время меньше всего ВПЛ учтено на Тернопольщине - 2155 человек, Буковине - 2411 и в Ривненской области - 3041.

 
ForUm

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