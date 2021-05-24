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Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

«Женева, Швейцария, является наиболее вероятным местом проведения потенциальной встречи между Байденом и Путиным, заявляют NBC News четыре источника в администрации президента США», - говорится в сообщении корреспондента NBC Джеффа Беннетта в твиттере.

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС, передает Интерфакс.

Российские СМИ на прошлой неделе сообщали, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе сообщил, что встреча президентов Путина и Байдена может состояться в ближайшие недели.  
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