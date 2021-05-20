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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

«Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели», - заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

Между тем Лавров по итогам переговоров с Блинкеном не стал отвечать на вопрос, дала ли Москва добро на встречу Путина и Байдена, передает Интерфакс.

Когда Лаврова после встречи с Блинкеном спросили о саммите, министр в ответ лишь поблагодарил журналистов. Позже Лавров добавил: «Мы же не таможня, чтобы давать добро».

13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Российская сторона пока официально не соглашалась на встречу.

Встреча Лаврова и Блинкена на «полях» министерской встречи Арктического совета длилась почти два часа. Это их первые личные переговоры с момента назначения Блинкена госсекретарем США. До этого стороны дважды общались по телефону.

По завершении переговоров Лавров назвал встречу с Блинкеном конструктивной и отметил желание американской стороны «разгребать завалы» в двусторонних отношениях.  
ForUm

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