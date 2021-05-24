По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через + 15,0 ° С в сторону ее повышения состоялся 14 мая, знаменующий начало метеорологического лета.

Метеорологическая весна, которая началась 13 марта и продолжалась 62 дня, наконец закончилась. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетних показателей.

Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже, в 1990 и 2001 годах - 7 июня.