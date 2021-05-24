Правительство Польши намерено запретить своей авиакомпании LOT выполнять полеты через территорию Беларуси после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Как отмечает польское издание RMF FM, соответствующее решение власти планируют объявить в ближайшее время, сообщает УНИАН.

Отмечается, что сейчас только два маршрута пересекают воздушное пространство Беларуси - это рейсы в Москву и Минск. Поэтому, решение польских властей фактически будет означать отмену рейсов в Минск, а полеты в российскую столицу будут проходить по более длинному маршруту в обход Беларуси.

В Польше опасаются, что режим Лукашенко может захватить еще один польский самолет с пассажирами (самолет авиакомпании Ryanair, который заставили сесть в Минске, зарегистрирован в Польше на местную "дочку" ирландского лоукостера. - Ред.). МИД Польши также предупредил граждан, публично критикующих Лукашенко, отказаться от поездок в Беларусь.

Как отмечает RMF FM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложит на саммите лидеров ЕС, который начинается сегодня вечером в Брюсселе, полностью запретить европейским авиакомпаниям летать через белорусское воздушное пространство.

Издание Bloomberg подтвердило, что рассмотреть ограничения на полеты лидеры стран ЕС планируют сегодня вечером.

В частности, Евросоюз рассмотрит возможность приостановки полетов европейских авиакомпаний через Беларусь, запрет белорусским авиаперевозчикам совершать посадку в аэропортах ЕС, а также блокировки наземных перевозок из Беларуси в ЕС.

По меньшей мере два рейса авиакомпании AirBaltic уже облетели воздушное пространство Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.