Трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели со всеми симптомами коронавирусного недуга в ноябре 2019 года еще до появления информации о COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные секретного отчета разведки США, которые оказались в распоряжении The Wall Street Journal.

Как утверждает издание, данная информация может говорить о том, что происхождение коронавируса является искусственным.

В информационном бюллетене Госдепартамента, опубликованном администрацией Трампа в январе, говорится, что ученые из Уханя, которые работали в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов, заболели осенью 2019 года. Они обратились к врачам с симптомами, одновременно похожими на признаки COVID-19 и на обычную сезонную ОРВИ.

Как сообщает CNN, директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, которая является частью Уханьского института вирусологии, категорически опроверг эту информацию: «Я читал это, это полная ложь. Эти утверждения безосновательны. Лаборатория не знала об этой ситуации, и я даже не знаю, откуда такая информация».

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила во время слушаний по всемирным угрозам в прошлом месяце, что «разведывательное сообщество не знает точно, где, когда и как первоначально был передан вирус COVID-19».

Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был «чрезвычайно низким». В отчете говорится, что «не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19, в течение недель / месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих через серологический скрининг на SARS-CoV-2».