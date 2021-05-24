На борту самолета авиакомпании Ryanair, который принудительно был перенаправлен в аэропорт Минска, могли находиться агенты КГБ Беларуси.

Об этом заявил глава авиакомпании Майкл О'Лири, передает УНИАН.

Он предполагает, что режим Лукашенко хотел снять с рейса соучредителя белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его попутчика.

«Похоже, власти намеревались снять с рейса журналиста и его попутчика… Мы полагаем, что в аэропорту также сошли с рейса некоторые агенты КГБ», - сказал О'Лири.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.