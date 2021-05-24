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Верующие молятся друг за друга, потому что верят в силу молитвы и надеются на помощь Господа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал протоиерей Александр Клименко.

«Каждый из нас обращается к тем, кто может быть его поддержкой. Даже футболистам, как известно, играть тяжело на пустом поле... они ждут, чтобы их поддерживали люди, чтобы после каждого их удачного или неудачного паса, забитого гола была определенная реакция. Мы также постоянно просим у наших близких: реагируйте на нашу жизнь, чтобы я не был пустым местом в вашем сердце... Нам очень важно, чтобы жизнь была ценной, конечно, пред очами Господа, но в том числе, чтобы она ценилась в глазах тех, кто рядом с нами. Мы молимся друг за друга, потому что верим в силу молитвы, потому что знаем со страниц Священного Писания и житий святых: Бог всегда будет представлять Себя в Своей милости», - объяснил священник.

Отец Александр заметил, что мы всегда чувствуем себя спокойнее, когда о нас кто-то помолится.

«Только тот, кто очень невнимателен к душевным состояниям, утверждает, что эта молитва не нужна. Но на самом деле каждый чувствует себя спокойнее, когда знает, что там, за дверью, где он сдает экзамен, или где над ним занесен нож хирурга, или где у его жены начинаются роды, возвышается молитва, в храме или дома, кто-то заботится о нем молитвенно именно в эту минуту», - подчеркнул священник.

Отец Александр напомнил, что наибольшая успешность христианина - достичь успеха в общении с Богом и в молитвенном единении с верующими.
ForUm

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