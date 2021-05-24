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Контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили и блокировали противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы вне таможенного контроля автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

В рамках начатого следователями СБ Украины уголовного производства пресечена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 000.

Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. В ходе следственных действий изъяты комплектующие к военной технике, штампы для подделки технической документации, печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас следователями органов безопасности решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Также спецслужбой проверяется возможная причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям «б/у» комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали «косметическому ремонту» и обеспечивали поддельной технической документацией.
ForUm

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