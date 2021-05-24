также в разделеОбщество
В РФ потребовали 9 лет колонии для лидера Меджлиса крымских татар 4
Литва рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь 13
Протасевича признали политзаключенным 7
Максакова помогала финансово первому главарю «ДНР» Захарченко 16
Шкарлет: За год карантина уровень образования упал на 8% 7
Федоров назвал дату запуска паспортов вакцинации 13
Wizz Air направила рейс Киев-Таллинн в обход Беларуси 10
ГФС выявила в Криворожском горсовете хищения на 1,7 миллиарда 21
Шкарлет: Украинские ученые в состоянии произвести COVID-вакцину 37
В Украине сегодня состоится ВНО по иностранным языкам 32
В Украине зафиксировано 1334 новых случая COVID-19 27
Коронавирус в армии выявлен у 231 человека 10
Рынок земли: Зеленский выступит на форуме "Украина 30" 21
Украинских миротворцев эвакуировали из-за извержения вулкана в Конго 13
Полиция задержала мужчину в Умани, стрелявшего в хасидов 23
С понедельника страну накроет циклон 25
СМИ: Протеже Сытника на должность главы САП Кроловецкая имеет долю в «янтарном бизнесе» 22
В Украине привито от коронавируса более 970 тысяч человек 11

Правительство Украины прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей. Пока от учителей законодательно не требуют обязательно прививаться от COVID-19.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, учителя являются потенциальными носителями вируса, которые находятся в группе детей и коллег.

«Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест», - заявил Шкарлет.

Министр добавил, что изначально в сфере образования были готовы 32% сотрудников на вакцинацию.

«По состоянию на сейчас по школам и садикам у нас уже 250 тысяч работников записаны на вакцинацию, по учреждениям высшего образования и колледжам желающих более 25 тысяч (в среднем по всем учреждениям это более 90% всех сотрудников). Точно знаю, что по Киеву уже даже начали ревакцинацию. Возможно, название вакцины Pfizer даст нам еще больший процент желающих», - добавил он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги