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В Киеве после ремонта полностью открыли пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк Владимирская горка с аркой Дружбы народов.

Об этом сообщила коммунальная корпорация Киевавтодор в воскресенье, 23 мая.

Там рассказали, что заменили на мосту поврежденный верхний слой стекла. Также по технологии на нем устроили триплексы (трехслойные стеклопакеты), выполнили герметизацию и смонтировали защитную обойму (защита стыков со стеклопакетом).

«Одно из лучших обзорных мест в столице — Владимирский пешеходно-велосипедный мост — полностью открыт для посетителей», — заявили в Киевавтодоре.

Новые повреждения стекла на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появились в декабре 2020 года. В КГГА вероятной причиной образования трещины назвали вандализм.
ForUm

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