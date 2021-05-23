Боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня на протяжении прошлых суток, 22 мая. Один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, возле Песок российские наемники трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде поселка Пивденне оккупанты трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Водяного они дважды применили ручные противотанковые и подствольные гранатометы.

Также боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Причепиловки.

Неподалеку населенного пункта Золотое-4 российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а возле Марьинки — стрелковое оружие.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

«В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина — тяжелое», — сообщили в штабе.

Напомним, в Песках боевики из миномета обстреляли гражданских.