Необходима максимальная прозрачность и доступность к информации о том, что представляет из себя та или иная вакцина от коронавируса.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Говорить о том, что проблемы вакцинации относятся исключительно к медицинской сфере и не затрагивают проблем духовной жизни, неправильно», — написал владыка и отметил, что из-за недостатка информации о коронавирусе люди разделились на два лагеря.

«Одни говорят, что этот вирус естественного происхождения (или искусственного, но случайно попавшего в сферу человеческой жизнедеятельности) поэтому вакцинация является средством эффективной защиты и необходима для преодоления данной проблемы. Всякие страхи, связанные с этим процессом, не обоснованы. Есть риски, но они касаются исключительно медицинской сферы применения новых препаратов», — охарактеризовал архиерей первое мнение.

«Оппоненты этой точки зрения говорят о том, что вирус однозначно искусственного происхождения и запущен планово в качестве первого шага для перестройки всего мирового порядка и подготовки прихода в мир антихриста. Соответственно, всеобщая вакцинация — второй шаг этой стратегии, который несёт в себе множество скрытых угроз. При том, что смерть от осложнений после вакцинации, — не самая страшная из них», — продолжил он.

По словам владыки Луки, верующих людей больше интересуют вопросы, связанные «с духовной безопасностью, свободой и теми ловушками, которые таят в себе гибриды медицинских и новых компьютерных технологий».

Учитывая те потрясения, которые сегодня происходят во всём мире, военные конфликты в местах, связанных с библейской историей и христианской традицией, «а также логически и прагматически не обоснованная ненависть лидеров мировой политики именно к канонической Православной Церкви, нельзя назвать все эти опасения необоснованными и вызванными суеверными страхами», считает архиерей.

В связи с этим он предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии.

«Поэтому, на мой взгляд, сейчас крайне необходима максимальная прозрачность и доступность к информации о том, что представляет из себя та или иная вакцина от коронавируса. Поскольку опасения, связанные с вакцинацией, переживают миллионы людей во всём мире, я считаю необходимым создание Международной организации по типу HUGO (Международная организация по изучению генома человека). Это объединение будет призвано координировать национальные исследовательские программы и обеспечивать полную открытость и доступность ко всей информации, связанной с действием вакцины», — написал владыка.

«Люди имеют право знать всю правду касательно происхождения вакцины, ее состава, физико-химического механизма действия, статистику всех негативных последствий, связанных с ее применением. Преднамеренное скрытие любой информации, связанной как с самим вирусом, так и с вакцинацией против него, является преступлением против всего человечества», — заключил митрополит Лука.