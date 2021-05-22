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Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном при определенных условиях.

Об этом он заявил в пятницу, 21 мая, во время пресс-конференции с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, сообщает Politico.

По его словам, саммит должен будет сопровождаться предварительным обязательствам по деэскалации. Кроме того, стороны должны будут определить параметры для дальнейших обсуждений ядерного арсенала Северной Кореи.

«Я бы не стал делать то, что было сделано в недавнем прошлом. Я бы не дал ему (Ким Чен Ыну) все, чего он ищет, международного признания», — заявил Байден, намекая на встречи северокорейского диктатора с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Байден также объявил о назначении помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Суна Кима новым спецпредставителем США в КНДР.

Американский глава добавил, что США и Южная Корея готовы к «прагматическим шагам» для снижения напряженности на Корейском полуострове.

«Наша цель — полная денуклеаризация», — подытожил он.

Напомним, в Северной Корее оценили новую политику США.
ForUm

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