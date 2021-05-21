Вчера около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из столичных супермаркетов на улице Верховинной неизвестный стрелял в людей и был задержан неравнодушными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что прохожий сделал замечание компании мужчин, которые распивали алкоголь и громко слушали музыку: «Между оппонентами возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону ребят. В результате стрельбы пострадал один из отдыхающих. Выяснилось, что пострадавший – 25-летний военнослужащий, которого с двумя ранениями ноги госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает».

В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что во время совершения правонарушения мужчина находился под действием спиртного. Прибор «Драгер» показал результат 0,5 промилле алкоголя.

Во время осмотра места правоохранители изъяли шесть стреляных гильз. У злоумышленника при осмотре изъяли два предмета, похожих на пистолеты «Форт» для отстрела резиновых пуль, один предмет, внешне похожий на карабин, два ножа, а также патроны различного калибра.

Мужчину, 1977 года, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также во время осмотра помещения задержанный добровольно выдал еще три единицы оружия и патроны. На изъятие предметы злоумышленник имеет соответствующие разрешения.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят злоумышленнику сообщение о подозрении, а также ходатайство для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.