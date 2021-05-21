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В столице Синодальный отдел Украинской Православной Церкви передал обувь детям с интеллектуальной инвалидностью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blago.church.ua, подопечным Благотворительного общества помощи инвалидам и лицам с интеллектуальной недостаточностью «Джерела» было передано 40 пар новой обуви.

Всего подопечным общества УПЦ передала уже 100 пар новой обуви, которая отвечает сезонным потребностям.

«Искренне благодарны председателю Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерею Сергию Экшияну за 40 пар новой обуви от фирмы «Мида». Поскольку семьи, воспитывающие лиц с инвалидностью І и ІІ группы вследствие интеллектуальных нарушений и психических расстройств, имеют материальные проблемы и не всегда могут приобрести своим детям качественную обувь», – написали представители организации.

Благотворительное общество «Джерела» - неприбыльная общественная организация, созданная в 1994 году. Членами общества являются 180 семей, которые опекают детей или взрослых с интеллектуальной инвалидностью.

 

 

 

 

 
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