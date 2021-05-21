Кабинет Министров Украины назначил временным руководителем Укравтодора первого заместителя главы агентства Евгения Кузькина.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнения обязанностей председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на первого заместителя председателя указанного Агентства Кузькина Евгения Юрьевича», - говорится в документе.
Кузькин сменит на посту руководителя Укравтодора Александра Кубракова, которого назначили министром инфраструктуры.
Кузькин более 30 лет работает в госорганах. С 19 июня 2020 года он был первым заместителем председателя Укравтодора.
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