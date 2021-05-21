также в разделеЭкономика
Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов набсовета Нафтогаза 7
Укрзализныця продает 11 из 182 непрофильных активов 7
НКРЭКУ рассмотрит запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 12
Новый прокурор четвертый раз закрыл дело «Роттердам+» 17
С начала года госбанки получили 3,2 миллиарда прибыли 15
Новый глава Минэкономики против повышения налогов 15
Рада назначила Любченко министром экономики 30
Кабмин планирует провести конкурс на должности членов набсовета Натфогаза 11
Члены набсовета Нафтогаза согласились продлить контракты еще на год 8
Курс Bitcoin упал до минимума за 14 недель 15
Из-за весеннего локдауна в Украине закрылись 14% ресторанов 63
С мая все субсидии в Украине перевели в наличную форму 13
ОККО с партнерами платит миллионную зарплату «эксперту» Куюну за информационные атаки на конкурентов – расследование 55
Минагрополитики вернули здание на улице Крещатик, 24 12
СМИ: НБУ может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» на предоставление услуг инкассации 25
Министр энергетики просит НКРЭКУ запретить импорт э/э из РФ и Беларуси 14
В ОП назвали снятие с продажи брендового топлива демонстрацией монопольного сговора 14
Сети АЗС резко снизили цены на топливо 18

Кабинет Министров Украины назначил временным руководителем Укравтодора первого заместителя главы агентства Евгения Кузькина. 

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнения обязанностей председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на первого заместителя председателя указанного Агентства Кузькина Евгения Юрьевича», - говорится в документе.

Кузькин сменит на посту руководителя Укравтодора Александра Кубракова, которого назначили министром инфраструктуры. 

Кузькин более 30 лет работает в госорганах. С 19 июня 2020 года он был первым заместителем председателя Укравтодора. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
8
Теги