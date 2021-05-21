Жизнь дана, чтобы познать силу настоящей любви, приближающей душу к счастью и вечности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя высказывания апостола Иоанна Богослова об истинной любви.

«Нет ничего сильней Божественной любви. Божественная любовь - исцеляющая сила, преображающая, оживляющая и спасающая. Она включает в себя все евангельские добродетели, все Божественные силы Христа. Развивая в себе те или иные добродетели, совершенствуясь в праведности, мы растим любовь в своем сердце», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что значат известные слова апостола «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».

«Не человек уже хозяин самому себе, а Бог пребывает в нем. Человек становится с Богом одним целым, неразделимым ни смертью, ни временем. И тут происходит чудесное: пребывающий в Боге начинает видеть и чувствовать все так, как видит Бог. Он уже не осуждает, не лжет, не клевещет, радуется правде и чистоте, милосердствует и сострадает. Пребывающий в Боге смиренно несет свой крест, но не сам несет, не падает под его тяжестью, а несет, поддерживаемый силой Божьей. Бог укрепляет на каждом шагу и дает необходимые силы», - подчеркнул владыка.

Апостол Иоанн Богослов учит, что, ощущая себя постоянно перед Богом, человек постепенно начинает поступать по любви, действовать согласно Его воле.

«Это огромная свобода, дающая счастье и подводящая к блаженству. Можно абсолютно не переживать, что о тебе подумают другие, как оценят твои действия: осудят или одобрят. Главное - мы честны перед Богом, мы соделатели вместе с Ним добра и красоты, и нам достаточно, что Он знает наши намерения, видит наши мысли, слышит наши молитвы», - заключил митрополит Антоний.