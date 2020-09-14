Начать реставрацию культурных объектов в Министерстве культуры и информационной политики планируют в 2021 году. Об этом во время пресс конференции 14 сентября сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, передает «Украинская правда. Жизнь».

«Старт должен состояться в следующем году. В этом году мы будем, прежде всего, реагировать на аварийные ситуации», - рассказал министр.

Отбор будет проводиться по трем основным критериям: статус объекта (преимущество - фигурантам списка ЮНЕСКО или кандидатам в него), состояние объекта (аварийное или неудовлетворительное), а также его привлекательность для туристов.

«Мы в ближайшее время будем выбирать экспертную группу, которая будет собирать заявки на эту реставрацию. Это не только объекты, которые находятся на балансе Министерства культуры, но и объекты, которые будут подавать нам областные региональные органы власти», - сказал Ткаченко.

В интервью «Украинской правде. Жизнь» Ткаченко рассказал, что программа «Большая реставрация» предусматривает преобразование этих объектов в объекты туристической аттракции.

«Большая реконструкция - это не просто реставрация, это развитие государственно-частного партнерства, это деньги и инвестиции для, например, замков, которые могут провести эту реставрацию, наполнить свои залы экспозициями, новыми гидами и стать туристическими достопримечательностями для людей, то есть заработать с другой капитализацией», - пояснил министр.

Программа продлится 4 года. В Минкульте прогнозируют, что на это нужно 55 млрд грн. Хотя этой суммы может не хватить, добавляет Ткаченко.