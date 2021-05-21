С 15 июня в Украине начнут действовать льготы на растаможку автомобилей с иностранной регистрацией. Каких именно машин коснутся, сколько будет стоить процедура и какие штрафы ждать тех, кто все равно не растаможит свою «евробляху», — в материале hromadske.

1

Для каких именно автомобилей будут действовать льготы?

Льготное растаможивание станет доступным для подержанных автомобилей с европейской регистрацией, с момента выпуска которых прошло более пяти лет, и ввезенных на территорию Украины до конца 2020 года. Льготы касаются легковых автомобилей и грузовых транспортных средств массой до 3,5 тонн.

Легковые машины должны соответствовать экологическому стандарту содержания вредных веществ в выхлопных газах «Евро-2», а грузовые — «Евро-5».

Один владелец может растаможить по льготному механизму только один автомобиль. Автомобиль, подлежащий льготам, должен быть только в личном пользовании.

2

Кому не удастся воспользоваться льготами?

Микроавтобусы, автобусы, грузовики и мотоциклы не подпадают под приведенные льготы.

Если вы завезли «евробляху» из-за границы после 31 декабря 2020 или только планируете сделать это, скидку предоставлять не будут. Владельцам таких автомобилей придется заплатить за растаможку полную стоимость.

Если автомобиль происходит из государства-оккупанта (агрессора), ввозится с его территории или временно оккупированной территории Украины, льготы также не предусмотрены.

3

Сколько будет стоить льготное растаможивание?

Это будет зависеть от возраста автомобиля и объема двигателя: чем больше объем и старше автомобиль — тем больше придется заплатить. В среднем сумма составит от 1 до 3 тысяч долларов. Как отмечал ранее экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, для двух третей таких машин стоимость растаможивания не превышает тысячи евро.

Кроме того, такие автомобили освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Также для льготного растаможивания надо заплатить взнос 8,5 тысячи грн. За эти же деньги нелегальные авто разрешат вывезти из Украины, если растаможивать их нет смысла, например, из-за состояния машины.

4

Как вычислить сумму акцизного налога, которую придется заплатить?

«Евробляхи» будут облагать налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога определяется по ставке, которая рассчитывается по формуле: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.

Ставка базовая зависит от количества лет, прошедших с года изготовления машины. Если ей от 5 до 9 лет, базовая ставка будет нулевой. 10 лет — 25 евро, 11 — 50 евро, 12 — 75 евро, 13 — 100 евро, 14 — 125 евро, 15 и более — 150 евро.

Vе — это объем двигателя внутреннего сгорания автомобиля умноженный на коэффициент, который составляет 0,2 евро для авто с объемом двигателя от 2001 до 3000 кубических сантиметров; 0,25 евро для авто с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров и от 3001 до 4000 кубических сантиметров; 0,35 евро для авто с объемом двигателя от 4001 до 5000 кубических сантиметров; 0,5 евро для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания более 5000 кубических сантиметров.

Fе — ставка налога для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), для этого типа машин она составит 100 евро; для остальных — 0.

5

Сколько времени есть на льготное растаможивание и где это можно сделать?

Льготы будут действовать в течение 180 дней. Дополнительные 3 месяца предоставили военным, которые будут находиться в зоне боевых действий на Донбассе более 90 дней во время действия закона и смогут это документально подтвердить. Для них этот срок составит 270 дней.

Растаможивание предусматривает снятие автомобиля с регистрации за рубежом, оформление договора купли-продажи и экспортных документов. Для растаможивания следует заблаговременно найти таможенного брокера и согласовать с ним работу. После таможни предстоит поменять номерные знаки на украинские и зарегистрировать машину в сервисном центре МВД.

6

Какие штрафы ждут тех, кто не растаможит свою «евробляху»?

15 апреля 2021 парламент снизил штрафы за нерастаможенные «евробляхи», приняв законопроект №4644-Д. Согласно ему, штраф за незаконное пребывание автомобиля в Украине снизили с 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу, или растаможить его в Украине.

7

Почему владельцам «евроблях» дают льготы?

Вероятно, потому, что они их активно требуют, выходя на протесты и лоббируя соответствующие изменения в законодательстве. И эти льготы — уже не первые.

23 ноября 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру растаможивания автомобилей, в том числе с европейскими номерами, и закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил растаможивания автомобилей.

22 февраля 2019 года истек срок льготного растаможивания авто на еврономерах, в течение которого зарегистрировать автомобиль в Украине можно было со скидкой в 50%. Во время «льготного» периода растаможили более 124 тысяч «евроблях». Владельцы этих авто уплатили в бюджет 7,67 миллиарда гривен.

После этого депутаты Верховной Рады несколько раз откладывали начало действия закона №2612, который должен запустить процедуру по привлечению к ответственности и наложению штрафов за использование автомобилей с иностранной регистрацией с нарушением таможенного режима.