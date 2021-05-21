Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм вывода в тень более 30 млн грн бюджетных средств: сделку организовало руководство ведущего производителя сельскохозяйственной продукции на Сумщине, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным досудебного следствия, менеджмент госпредприятия в течение 2019-2020 годов заключил ряд соглашений с фирмами с признаками фиктивности о якобы приобретении сельхозсырья для выращивания продукции. Дельцы «прокручивали» средства через фейковые бестоварные операции и переводили их в наличность.

Во время санкционированных обысков в офисе госпредприятия и по месту жительства фигурантов в Сумской и Харьковской областях правоохранители изъяли:

официальную документацию и черновую бухгалтерию;

мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к незаконным сделкам.