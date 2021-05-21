После 1 октября станет известна судьба урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Аннексия Донбасса де-факто уже идет, она началась с марта 2015 года, когда Россия установила на оккупированных территориях Донбасса рублевую зону. Сейчас они качают тему с паспортами, решая много вопросов, в частности, голосование по спискам Единой России на выборах в Госдуму в сентябре», — сказал он.

Арестович рассказал, когда станет известно, в каком направлении движется мирный процесс.

«Идет несколько интересных процессов. Первое – это встреча Байдена и Путина, она много чего решит. Второе – возможна встреча Зеленского и Путина, она также может много решить или не решить. Третье – замена Меркель во главе Германии, которая должна произойти в сентябре, выборы в Госдуму, и куда-то должны деться российские войска с наших границ, потому что учения Запад-2021 как раз будут в начале сентября. То есть 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с «Северным потоком», какая ситуация в четырехугольнике ЕС – США – Россия – Украина», — сказал он.