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Во время пресс-конференции, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал народного депутата от партии «Слуга Народа» Николая Тищенко, сообщает From-ua.

«Если это небольшие промахи, то людей надо простить. Они должны исправлять ситуацию и показывать это», - подчеркнул Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона.

Президент также отметил, что осознаёт личную ответственность за людей, которые пришли с ним в команде.

«Думаю, что партия сделала правильно, когда предоставила ему (Николаю Тищенко) ещё один шанс. Я знаю его другие стороны, он душой болеет за Украину», - заявил Владимир Зеленский.
ForUm

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