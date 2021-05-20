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Конгрессменов просили о встрече с Ермаком в США, но визит не состоялся 17

Сообщения некоторых СМИ о якобы запланированной поездке руководителя ОП Андрея Ермака в США лежат в плоскости инициативы частных лиц, Офис президента не озвучивал Министерству иностранных дел никаких инициатив относительно ее подготовки. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Укринформ.

Он отметил, что в соответствии с национальным законодательством Украины, внешние сношения осуществляются через Министерство иностранных дел.

В частности, в отношениях с США организация официальных визитов украинских и американских должностных лиц происходит по дипломатическим, а не посторонним каналам.

«В связи с этим информируем, что Офис Президента не озвучивал никаких инициатив относительно подготовки визита руководителя ОПУ Андрея Ермака в США, а также, по имеющейся в МИД информации, не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Соответственно, МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита», - отметил Николенко.

Он добавил, что если бы руководитель Офиса Президента планировал официальный визит в США или другую страну мира, его организация и подготовка происходили бы исключительно по официальным дипломатическим каналам.

«Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц», - резюмировал пресс-секретарь МИД.

Как сообщалось, по данным проекта «Схемы», руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен был с 16 по 20 мая улететь в США, но визит не состоялся. Его организацией занимался американский бизнесмен украинского происхождения, а не МИД Украины.

4 июня, по данным журналистов, несколько конгрессменов получили письма, разосланные офисом бизнесмена Игоря Постернака. Письмо «Схемам» передал сотрудник офиса одного из конгрессменов, который отказался от встречи с Ермаком. Причиной отказа стало то, что письмо пришло не из посольства Украины в США.

В письме говорится о визите 16-20 мая, в составе делегации, кроме Ермака, упоминается вице-премьер Алексей Резников. Руководителя ОП в письме называют «вторым после Президента наиболее влиятельным лицом в Украине».
ForUm

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