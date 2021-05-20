также в разделеПолитика
«Друзья устроили сюрприз»: Зеленский рассказал о карантинном дне рождения 1
Зеленский: Отмена санкций против «Северного потока-2» будет проигрышем Байдена 6
Португалия в ОБСЕ заблокировала пункт о депортации татар в заявлении ЕС по Крыму 7
В МИД заявили, что не готовили визит Ермака в США 9
Зеленский поздравил с днем вышиванки, надев русскую косоворотку 10
Посол Украины обвинил немецких левых в фальсификации истории 14
Петрашко будет курировать в ОП земельную реформу 10
Зеленский заявил, что у него нет времени думать о Путине 28
Зеленский о Николае Тищенко: Он душой болеет за Украину 16
Рада приняла закон о наказании за военные преступления 15
Зеленский: Слава Богу, Порошенко ко мне не приходит 14
Ко Дню Независимости в Украину привезут Конституцию Пилипа Орлика 11
СБУ получила разрешение на задержание нардепа Козака 38
Зеленский: Кличко очень неправильно публично себя ведет 48
Президент о санкциях СНБО: Это не диктатура и не монархия 11
Зеленский ответил, собирается ли идти на второй срок 20
Президент о деле Шеремета: Если вину не докажут, буду серьезно говорить с Аваковым 76
Конгрессменов просили о встрече с Ермаком в США, но визит не состоялся 17

На всеукраинский референдум могут быть вынесены инициативы Украины о прекращении войны на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«Сегодня на всеукраинский референдум должен выноситься главный вопрос. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. У нас есть несколько планов - А, В, С - о прекращении войны, возвращения наших временно оккупированных территорий и людей. И я уверен, что через некоторое время мы представим на суд общества референдум именно с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработают другие», - сказал он.

Зеленский отметил, что закон о референдуме дает гражданам возможность инициировать обсуждение вопросов, которые они считают важными. В то же время он отметил, что к референдумам нужно относиться очень осторожно.

Глава государства также рассказал, что на рассмотрение Верховной Рады вскоре будет представлен законопроект о местных референдумах. «Это и есть народовластие, это и есть децентрализация. И это очень важно», - убежден президент.  

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.  

8 апреля документ подписал президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги