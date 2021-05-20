На всеукраинский референдум могут быть вынесены инициативы Украины о прекращении войны на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«Сегодня на всеукраинский референдум должен выноситься главный вопрос. Я считаю, что это ситуация на Донбассе. У нас есть несколько планов - А, В, С - о прекращении войны, возвращения наших временно оккупированных территорий и людей. И я уверен, что через некоторое время мы представим на суд общества референдум именно с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработают другие», - сказал он.

Зеленский отметил, что закон о референдуме дает гражданам возможность инициировать обсуждение вопросов, которые они считают важными. В то же время он отметил, что к референдумам нужно относиться очень осторожно.

Глава государства также рассказал, что на рассмотрение Верховной Рады вскоре будет представлен законопроект о местных референдумах. «Это и есть народовластие, это и есть децентрализация. И это очень важно», - убежден президент.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме.

8 апреля документ подписал президент.