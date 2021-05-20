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Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР.

Немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Беларусь, которые потеряли на Второй мировой войне миллионы жителей, указал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в среду, 19 мая. Дипломат назвал это «унизительным превращением истории в инструмент» и «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны, сообщает DW.

Недопустимо терпеть подобную «фальсификацию истории», подчеркнул Мельник. Украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию «не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма», добавил посол. В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.

Несколькими часами ранее в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с РФ. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении России. Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
ForUm

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