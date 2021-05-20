также в разделеРелигия
Сербская Церковь поддерживает каноническую УПЦ - встреча делегации УПЦ с Патриархом Порфирием 7
В Почаевской лавре верующие УПЦ отметили день памяти преподобного Иова Почаевского 6
На Луганщине священники УПЦ передали материальную помощь детям с инвалидностью 7
Новый сербский Патриарх в Белграде принял митрополита Антония и делегацию УПЦ 7
В Сербии митрополит и паломники УПЦ молились о мире в Украине 8
В музей Киевских духовных школ передали святыню XIX века 12
Митрополит Антоний назвал причины детской и подростковой жестокости 8
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью 6
Церковь создала в сети базу данных с 250 тыс имен дореволюционного православного духовенства 12
Епископ УПЦ на совещании ОБСЕ рассказал о проявлениях ненависти в отношении УПЦ в СМИ 13
На Полтавщине священники УПЦ и волонтеры передали детскому приюту средства гигиены и продукты 10
В Мукачево митрополит УПЦ передал богослужебную утварь настоятелям строящихся храмов 12
Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают во время болезни 36
В Днепре при поддержке УПЦ состоится Всеукраинский фестиваль пасхальных песнопений 8
Патриарх Кирилл заявил, что церковное разделение в Украине - искусственно спровоцированный конфликт 9
В Днепре состоялся крестный ход УПЦ с чудотворной Почаевской иконой 12
В Запорожье при поддержке УПЦ состоялись Всеукраинские соревнования по гиревому спорту 11
В Одесской области УПЦ передала сельской бригаде «Скорой помощи» медицинское оборудование и униформу 10

Разжигание вражды против УПЦ в СМИ должно предотвращаться органами власти и самим обществом, в котором необходимо сформировать неприятие такой риторики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на protiktor.com, об этом заявил глава правозащитной организации «Public Advocacy» Олег Денисов на Стокгольмском совещании ОБСЕ на тему свободы СМИ, которое проходило 18-19 мая в онлайн формате.

Олег Денисов поддержал выступление на совещании ОБСЕ главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Виктора (Коцабы) о фактах нарушений прав верующих УПЦ и роли медиа в распространении риторики ненависти в Украине по отношению к канонической Церкви.

«Систематическое разжигание неприязни к верующим УПЦ со стороны пропагандистских структур, отрабатывающих целые тематические направления по распространению негатива в отношении этой целевой группы, не только усложняет проблему защиты прав человека в Украине, но и требует совместных усилий гражданского общества и представителей добросовестных СМИ, которые должны предоставлять УПЦ как конкретные возможности для реализации права на ответ в отношении спорных публикаций, так и создавать правдивый контент, опровергающий массовую негативную риторику ненависти по отношению к УПЦ», - подчеркнул Олег Денисов.

По его словам, политическая ситуация в Украине подтверждает тот факт, что честным журналистам необходимо вести борьбу за возможность доносить правдивую информацию до своей аудитории.

Олег Денисов еотметил, что если Украина будет реально следовать европейским стандартам в сфере свободы слова, украинская власть должна на государственном уровне бороться с распространением ненависти в СМИ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
11
Теги