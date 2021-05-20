Разжигание вражды против УПЦ в СМИ должно предотвращаться органами власти и самим обществом, в котором необходимо сформировать неприятие такой риторики.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на protiktor.com, об этом заявил глава правозащитной организации «Public Advocacy» Олег Денисов на Стокгольмском совещании ОБСЕ на тему свободы СМИ, которое проходило 18-19 мая в онлайн формате.

Олег Денисов поддержал выступление на совещании ОБСЕ главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Виктора (Коцабы) о фактах нарушений прав верующих УПЦ и роли медиа в распространении риторики ненависти в Украине по отношению к канонической Церкви.

«Систематическое разжигание неприязни к верующим УПЦ со стороны пропагандистских структур, отрабатывающих целые тематические направления по распространению негатива в отношении этой целевой группы, не только усложняет проблему защиты прав человека в Украине, но и требует совместных усилий гражданского общества и представителей добросовестных СМИ, которые должны предоставлять УПЦ как конкретные возможности для реализации права на ответ в отношении спорных публикаций, так и создавать правдивый контент, опровергающий массовую негативную риторику ненависти по отношению к УПЦ», - подчеркнул Олег Денисов.

По его словам, политическая ситуация в Украине подтверждает тот факт, что честным журналистам необходимо вести борьбу за возможность доносить правдивую информацию до своей аудитории.

Олег Денисов еотметил, что если Украина будет реально следовать европейским стандартам в сфере свободы слова, украинская власть должна на государственном уровне бороться с распространением ненависти в СМИ.