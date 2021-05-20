Предстоятель Сербской Православной Церкви выразил поддержку канонической Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал в своем Телеграм после встречи с Патриархом Порфирием.

«Была очень тёплая и дружественная встреча с Патриархом Порфирием. Сербская Церковь твердо стоит на стороне канонического порядка и поддержки Украинской Православной Церкви. Патриарх Порфирий как личность произвёл на меня глубокое впечатление: аскет, образованный, глубокий, духовный, простой в общении, располагающий к себе, достойный преемник патриархов Иринея и Павла. Рад за Сербскую Церковь, что Господь даровал ей такого Предстоятеля!», - написал протоиерей Николай.

Как сообщалось ранее, вчера в столице Сербии делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием.

Во время встречи речь шла о текущей ситуации в православном мире, о церковной ситуации в Украине, а также о развитии отношений между Украинской и Сербской Православными Церквями.

Во время посещения Белграда делегация УПЦ посетила собор Святого Саввы.