также в разделеРелигия
На совещании ОБСЕ правозащитники призвали власть остановить разжигание вражды против УПЦ в СМИ 11
В Почаевской лавре верующие УПЦ отметили день памяти преподобного Иова Почаевского 6
На Луганщине священники УПЦ передали материальную помощь детям с инвалидностью 7
Новый сербский Патриарх в Белграде принял митрополита Антония и делегацию УПЦ 7
В Сербии митрополит и паломники УПЦ молились о мире в Украине 8
В музей Киевских духовных школ передали святыню XIX века 12
Митрополит Антоний назвал причины детской и подростковой жестокости 8
Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью 6
Церковь создала в сети базу данных с 250 тыс имен дореволюционного православного духовенства 12
Епископ УПЦ на совещании ОБСЕ рассказал о проявлениях ненависти в отношении УПЦ в СМИ 13
На Полтавщине священники УПЦ и волонтеры передали детскому приюту средства гигиены и продукты 10
В Мукачево митрополит УПЦ передал богослужебную утварь настоятелям строящихся храмов 12
Управделами УПЦ рассказал о псалме, который читают во время болезни 36
В Днепре при поддержке УПЦ состоится Всеукраинский фестиваль пасхальных песнопений 8
Патриарх Кирилл заявил, что церковное разделение в Украине - искусственно спровоцированный конфликт 9
В Днепре состоялся крестный ход УПЦ с чудотворной Почаевской иконой 12
В Запорожье при поддержке УПЦ состоялись Всеукраинские соревнования по гиревому спорту 11
В Одесской области УПЦ передала сельской бригаде «Скорой помощи» медицинское оборудование и униформу 10

Предстоятель Сербской Православной Церкви выразил поддержку канонической Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич написал в своем Телеграм после встречи с Патриархом Порфирием.

«Была очень тёплая и дружественная встреча с Патриархом Порфирием. Сербская Церковь твердо стоит на стороне канонического порядка и поддержки Украинской Православной Церкви. Патриарх Порфирий как личность произвёл на меня глубокое впечатление: аскет, образованный, глубокий, духовный, простой в общении, располагающий к себе, достойный преемник патриархов Иринея и Павла. Рад за Сербскую Церковь, что Господь даровал ей такого Предстоятеля!», - написал протоиерей Николай.

Как сообщалось ранее, вчера в столице Сербии делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием.

Во время встречи речь шла о текущей ситуации в православном мире, о церковной ситуации в Украине, а также о развитии отношений между Украинской и Сербской Православными Церквями.

Во время посещения Белграда делегация УПЦ посетила собор Святого Саввы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
7
Теги