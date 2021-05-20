В Свято-Успенской Почаевской лавре верующие Украинской Православной Церкви отпраздновали день памяти преподобного Иова, игумена горы Почаевской.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, праздничное богослужение совершалось в Спасо-Преображенском соборе перед ракой с мощами подвижника, установленной в центре храма 17 мая после крестного хода вокруг обители.

Божественную литургию в сослужении пяти архиереев и многочисленного духовенства возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

В завершение торжеств рака с мощами преподобного Иова Почаевского крестным ходом была возвращена на место постоянного пребывания – в Пещерный храм. Святыню с церковными песнопениями сопровождали архиереи, священнослужители, насельники Лавры, учащиеся Почаевской духовной семинарии, прихожане и паломники.

***Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец, в миру Иван Железо, родился в середине шестнадцатого века на Галичине. В возрасте десяти лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а через два года принял монашество. С юности преподобный Иов был известен благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического сана.

Около 1580 года, по просьбе известного поборника Православия князя Константина Острожского, он возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и управлял монастырем более 20 лет в обстановке гонений, которые усиливались на Православие со стороны католиков и униатов.

На начале ХVII века преподобный пошел на Почаевскую гору и поселился в пещере неподалеку от древней Успенской обители, которая была известна своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Братия обители полюбили святого отшельника и избрали его своим игуменом.

Преподобный Иов ревностно исполнял должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам много работал, садил в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря.

После 1642 святой принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью закрывался в пещере на три дня или на неделю. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более ста лет, после пятидесятилетнего управления Почаевской обителью.

28 августа 1659 состоялось прославление преподобного Иова.